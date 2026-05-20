Невролог Демьяновская рассказала, что в жару риск перегрева возрастает даже дома

Врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT предупредила, что в жаркие дни риск перегрева возрастает, и симптомы могут развиться даже при нахождении дома.

Эксперт лаборатории «Гемотест» подчеркнула, что тепловой удар может случиться не только под прямыми солнечными лучами, но и в тени, в помещении или в транспорте. В легких случаях человек испытывает общую слабость, усталость и головную боль. Также могут возникнуть головокружение и тошнота.

При более тяжелом течении температура тела поднимается до 40 градусов и выше, учащаются пульс и дыхание, возникает сильная жажда. Состояние может быстро ухудшаться: появляются шум в ушах, одышка, в глазах темнеет. При сильном тепловом ударе развиваются спутанность сознания, бред, судороги и потеря сознания.

«Если человеку совсем плохо — он стал вялым или потерял сознание, дыхание редкое или поверхностное, есть признаки судорог — следует немедленно вызвать скорую помощь», — советует Демьяновская.

До приезда врача человека следует перенести в прохладное место, уложить на бок, расстегнуть одежду и продолжать охлаждать тело. Нельзя оставлять человека одного, не нужно пытаться напоить его в бессознательном состоянии.