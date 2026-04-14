Невролог Демьяновская назвала озноб, тошноту и рвоту тревожными симптомы после укуса клеща

Клещи могут быть переносчиками различных заболеваний, но не всегда укус приводит к их развитию. Тем не менее, в течение нескольких недель после укуса необходимо внимательно следить за своим состоянием. Инкубационный период клещевого энцефалита составляет от четырех до 28 дней, а боррелиоза — от двух до 30 дней. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT .

По словам доктора, клещевой энцефалит обычно начинается внезапно.

«Температура тела быстро поднимается до 39—40 градусов, появляются выраженная головная боль, озноб, тошнота и рвота. Пациенты отмечают боли в мышцах, преимущественно в области шеи и поясницы», — рассказала эксперт.

Для клещевого энцефалита характерны также неврологические проявления: напряжение мышц в области затылка, судороги, параличи мышц рук и ног, нарушение сознания и другие. При клещевом боррелиозе, или болезни Лайма, в месте укуса формируется красное пятно, которое со временем становится больше, а его центральная часть светлеет. В итоге пятно приобретает форму кольца. Такая картина наблюдается у 70—80% зараженных, но даже если эритемы нет, это не гарантирует того, что заражения не произошло.

На ранней стадии заболевания возникают симптомы, сходные с гриппом: повышение температуры, озноб, слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах. При появлении любого из перечисленных признаков необходима срочная консультация инфекциониста или невролога.

Если клещ сохранился, его рекомендуется передать в лабораторию для исследования, чтобы уточнить диагноз. Раннее начало терапии существенно повышает вероятность полного выздоровления и снижает риск развития хронических осложнений. Для лечения клещевого энцефалита применяют препараты, уменьшающие выраженность симптомов заболевания и предотвращающие осложнения, а для лечения боррелиоза — антибиотики, наиболее эффективные на ранних стадиях заболевания.