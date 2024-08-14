Невролог Борейша: готовность ребенка к школе можно оценить по навыкам коммуникации

Родителям необходимо объективно оценить готовность ребенка к школе. На это укажут развитые навыки коммуникации со сверстниками, рассказала врач-невролог Юлиана Борейша в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, готовый к учебе ребенок сможет ответить на вопросы взрослых, быть ориентированным в месте, времени и пространстве. Также важно обратить внимание на координацию — школьник должен уметь прыгать на одной ноге, ловить мяч, владеть скакалкой.

Кроме того, немаловажными являются и бытовые навыки. Так, дети должны уметь полностью себя обслуживать, отметила невролог.