Невролог Батышева отметила, что из-за обилия цифровых технологий дети все чаще мыслят шаблонами

Из-за обилия цифровых технологий дети все чаще мыслят шаблонами «копировать — вставить», перегружая свой мозг. Об этом KP.RU рассказала директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующая кафедрой неврологии, физической и реабилитационной медицины детского возраста РУДН Татьяна Батышева.

«Голосовой помощник ответит на все вопросы, а значит ребенку не нужно запоминать информацию надолго и страдает долгосрочная память. Мозг обедняется. У современного человека мозг ориентирован на непрерывное частичное внимание. Поэтому человеку сложно сосредоточиться», — отметила медик.

На прием к неврологу дети все чаще приходят с жалобами на бессонницу, тревогу и головные боли. Это связано с нарушением способности принимать взвешенные решения, что также отражается на их поведении.