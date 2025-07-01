Невролог Баранова призвала отказаться от привычки подолгу лежать в кровати без сна

Заведующая отделением Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Елена Баранова дала совет в эфире радиостанции «Говорит Москва». Она порекомендовала не лежать без сна в постели, а заняться другими делами.
По словам врача, если человек не может уснуть более 15–20 минут, значит, он не хочет спать. В таком случае нужно встать и чем-то заняться: почитать книгу, посмотреть фильм или выполнить легкие домашние дела. Главное — покинуть постель.
«Есть такое правило, что у нас кровать только для сна и секса, чтобы не было такой привычки лежать в кровати. Если ты лег в кровать, ты должен уснуть», — подчеркнула Баранова.
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