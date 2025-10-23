Реабилитолог-невролог Марина Аникина заявила, что сложности в браке и длительных отношениях могут увеличить вероятность развития слабоумия и болезни Альцгеймера. Об этом написал «Абзац» .

Научный сотрудник отдела геронтологии Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Дарья Аникина в интервью «Абзацу» рассказала о факторах, влияющих на риск развития деменции после 50 лет. Она отметила, что одиночество и отсутствие романтических отношений могут быть полезны для здоровья мозга, написала «Свободная пресса».

Аникина подчеркнула, что люди, находящиеся в разводе или потерявшие супруга, могут находиться в лучшем положении, так как ранние браки часто предполагают подавление эмоций и нарушение границ, что может привести к депрессии и стрессу. Эти факторы, в свою очередь, могут увеличить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.