Невролог Афонин заявил, что человек с деменцией у власти может только навредить государству

Главный врач «Открытой клиники» и невролог Дмитрий Владимирович Афонин высказал свое мнение о возможности управления страной человеком с деменцией и последствиях этого для государства. Об этом сообщил MK.RU .

Афонин отметил, что это во многом зависит от политической системы страны. Эксперт подчеркнул, что даже люди без деменции могут сталкиваться с аналогичными рисками при управлении страной — они тоже могут принимать неправильные решения, которые негативно повлияют на жизнь граждан, и поддаваться манипуляциям со стороны различных групп или индивидов.

По словам врача, люди способны в некоторых ситуациях безоговорочно доверять кому-то, а в других — игнорировать разумные аргументы.

Таким образом, по мнению Афонина, возможность человека с деменцией управлять государством существует, однако степень негативных последствий его правления будет зависеть от объема его власти в стране и наличия систем сдерживания, способных ограничить его решения.