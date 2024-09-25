Невозможность увеличения зарплат участковых объяснили в МВД
Колокольцев: оклады участковым невозможно поднять из-за недофинансирования
Заработные платы участковым оперуполномоченным невозможно поднять в регионах из-за недостаточного финансирования МВД. Об этом в ходе заседания общественного совета сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев, его слова привел ТАСС.
Министр отметил, что министерство готово увеличить зарплату этой категории сотрудников, если Минфин выделит средства не по минимальным надбавочным ставкам.
«Если, к примеру, увеличить зарплату в Ярославской и Ивановской областях, то я должен даже с учетом инфляционных процессов уменьшить и без того низкие зарплаты где-то в районах Дальнего Востока», — объяснил Колокольцев.
Глава МВД добавил, что перераспределение надбавок также не решит проблему, поскольку все упирается в недофинансирование ведомства.
В октябре 2023 года Колокольцев заявлял, что нехватка сотрудников МВД России составляла 100 тысяч человек.