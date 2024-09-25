Невозможность увеличения зарплат участковых объяснили в МВД

Заработные платы участковым оперуполномоченным невозможно поднять в регионах из-за недостаточного финансирования МВД. Об этом в ходе заседания общественного совета сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев, его слова привел ТАСС .

Министр отметил, что министерство готово увеличить зарплату этой категории сотрудников, если Минфин выделит средства не по минимальным надбавочным ставкам.

«Если, к примеру, увеличить зарплату в Ярославской и Ивановской областях, то я должен даже с учетом инфляционных процессов уменьшить и без того низкие зарплаты где-то в районах Дальнего Востока», — объяснил Колокольцев.

Глава МВД добавил, что перераспределение надбавок также не решит проблему, поскольку все упирается в недофинансирование ведомства.

В октябре 2023 года Колокольцев заявлял, что нехватка сотрудников МВД России составляла 100 тысяч человек.