Neva.Today: купание в фонтанах повышает риск возникновения желудочных расстройств

Летом не стоит поддаваться искушению искупаться в фонтане, это может быть небезопасно. Об этом сообщила Neva.Today.

Во-первых, использование фонтана в качестве места для купания — это негигиенично. В воде могут купаться дикие птицы и бродячие животные, что увеличивает вероятность проникновения в организм человека микроорганизмов, способных вызвать желудочные расстройства.

Кроме того, существует риск получения травмы из-за скрытой внутри фонтана электропроводки, о которую можно случайно порезаться, добавил «Петроград».

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