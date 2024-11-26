Neva.Today: деревянная лопатка на кухне и мочалка для тела требуют ежемесячной замены

Часть предметов дома представляют для человека потенциальную опасность, если их регулярно не менять. Об этом сообщила Neva.Today .

В первую очередь, речь идет о кухонных губках и тряпках для мытья посуды. Они нуждаются не только в тщательном промывании после каждого использования, но и в регулярной замете. То же самое касается и деревянных лопаток для приготовления еды. Они впитывают в себя влагу и различные вещества и становятся рассадниками бактерий.

Наконец, не стоит забывать и про мочалку для тела. Она также является благоприятной средой для размножения бактерий и грибков, поэтому стоит ее хорошо сушить после использования и менять примерно раз в месяц.