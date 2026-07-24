В Новосибирске в ближайшие выходные сохранится переменчивая погода с дождями и грозами

В Новосибирске в ближайшие выходные, 25 и 26 июля, сохранится переменчивая погода с дождями и грозами. По прогнозам синоптиков, температура воздуха немного снизится по сравнению с предыдущими днями, написал «ФедералПресс» .

По данным погодных сервисов, в субботу утром будет малооблачно, температура поднимется до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, но пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2,5 метра в секунду. Ночью температура опустится до +16…+18 градусов.

В воскресенье погода существенно не изменится. Утром будет облачно с прояснениями, температура составит +16 градусов. Днем ожидается не выше +25 градусов, вероятны дожди. Ветер останется северо-западным, его скорость составит 2,4 метра в секунду. Ночные температуры составят +15…+17 градусов. В оба дня местами возможны грозы.

Метеорологи рекомендуют жителям Новосибирска брать с собой зонт и учитывать вероятность кратковременных осадков при планировании прогулок и поездок.