Неудовлетворение зарплатой назвали главной причиной увольнения сотрудников в Нижегородской области

Неудовлетворение заработной платой по-прежнему остается главной причиной, по которой сотрудники в Нижегородской области принимают решение об увольнении, сообщила директор нижегородского филиала hh.ru Жанна Петрунина. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

В ходе обсуждения она отметила, что в тройку основных причин также входят взаимоотношения с руководством и атмосфера в коллективе. Петрунина подчеркнула, что для сотрудников крайне важны карьерные перспективы и возможность двустороннего взаимодействия с начальством.

Третьим по значимости фактором, по словам эксперта, является атмосфера внутри команды. В условиях общей тревожности и перемен в мире, сотрудники стремятся к стабильности и комфорту на рабочем месте. В ответ на это компании все чаще акцентируют внимание на поддерживающей атмосфере и отсутствии «горящих дедлайнов» в своем бренде работодателя.