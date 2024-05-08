Эксклюзив 08 мая 2024, 17:09 «Нет германскому зверинцу». В Москве провели антивоенный митинг Антивоенный митинг прошел в Москве напротив посольства Германии

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В Москве 8 мая напротив посольства Германии состоялся антивоенный митинг. Его участниками в том числе стали уроженцы Донбасса, который сегодня обстреливают из немецкого оружия ВСУ, а также простые немцы. Они убеждены, что нынешнее руководство ФРГ предает людей, поставляя оружие Украине и принимая активное участие в обстрелах мирного населения России.

Дата 8 мая выбрали неслучайно: именно в этот день Германия подписала акт капитуляции. А сейчас по всей Европе запрещают отмечать победу Советского Союза в ВОВ.

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«В Германии наши друзья хотят чтить память всех павших в борьбе против фашизма. Им запрещают даже петь „Калинку-малинку“… Это просто свинство — так нельзя. Они там празднуют 8 мая как день освобождения, а мы 9 мая празднуем День Победы», — заявил участник акции Свен Свенсон.

Сегодня немецкое оружие используют против мирных жителей Донбасса. Простые граждане ФРГ против втягивания своей страны в конфликт.

«Здесь перед посольством Германии в Москве говорить о праздновании Дня Победы, не говоря при этом о предательстве, невозможно. Не о том предательстве, которое совершает нынешнее федеральное правительство Германии, позволяя превратить себя в раба США, что ведет к утрате суверенитета и экономическому упадку. Не о том предательстве, которым является замалчивание подрывов „Северных потоков“. Нет, сегодня речь пойдет о неслыханном отвратительном моральном предательстве», — сказала председатель благотворительного фонда «Мост мира» Лиана Килинч.

Она подчеркнула, что, пока не наступит 8 мая «нашего поколения, будет актуальна все та же старая фраза: наше дело правое, победа будет за нами».