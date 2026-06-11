Неспокойная погода придет в Омскую область в ближайшие дни

В ближайшие дни жителей Омской области ожидает неспокойная погода с сильными грозами, которые пройдут в регионе на фоне длинных выходных. Согласно прогнозам, 12 июня, после полудня, температура воздуха составит около +26… +28 градусов, однако вместе с этим ожидаются дожди и грозы. Об этом написал сайт gorod55.ru .

Академик РАН Владимир Бычков предупреждает о повышенном риске появления шаровых молний во время сильных гроз. Он отметил, что чем чаще происходят обычные грозы, тем выше вероятность встречи с этими загадочными явлениями. Шаровая молния может образоваться, например, когда обычный линейный разряд ударяет в линию электропередач. Пик активности этого опасного явления в России приходится на летние месяцы — с июня по август.

В субботу, 13 июня, осадки станут более интенсивными, а грозы вновь ожидаются во второй половине дня. При этом температура воздуха немного снизится до +21… +25 градусов. В воскресенье, 14 июня, дожди с грозами не прекратятся, но воздух прогреется до +26… +29 градусов.