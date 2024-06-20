Несколько детских спортобъектов открыли в Нижегородской области

В Дзержинске с начала года открыли сразу несколько детских спортивных объектов. Об этом сообщило niann.ru со ссылкой на пресс-службу ЗСНО.

В регионе реализуют программу, предполагающую строительство стадионов в школах Дзержинска. В частности, отремонтировали несколько спортзалов, а также приобрели более современное оборудование.

Кроме того, в планах — открытие в этом году еще пяти футбольных полей в школах. Однако на повестке все еще стоит вопрос увеличения спортплощадок в детских садах.

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