Несколько детских спортобъектов открыли в Нижегородской области

В Дзержинске с начала года открыли сразу несколько детских спортивных объектов. Об этом сообщило niann.ru со ссылкой на пресс-службу ЗСНО.

В регионе реализуют программу, предполагающую строительство стадионов в школах Дзержинска. В частности, отремонтировали несколько спортзалов, а также приобрели более современное оборудование.

Кроме того, в планах — открытие в этом году еще пяти футбольных полей в школах. Однако на повестке все еще стоит вопрос увеличения спортплощадок в детских садах.