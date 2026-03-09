Неотредактированное обращение Путина к 8 Марта опубликовали по ошибке

Неотредактированную версию поздравления президента России Владимира Путина с Международным женским днем опубликовали по ошибке. Об этом изданию «Подъем» сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Это ошибка. Сделаем так, чтобы их больше не было», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в телеграм-канале сообщил, что разбора полетов из-за этой ситуации в администрации президента не устраивали.

«Кто-то всерьез думал, что видеоматериалы с одной попытки пишутся? Или у человека не может запершить в горле после почти трехминутной речи?» — задался он вопросом.

Юнашев вспомнил, что в 2013 году и сам допустил оплошность, когда опубликовал видео, на котором Путин отчитывал глав регионов за неэффективность на закрытом совещании.

«Но ничего, все забылось, в пуле до сих пор работаю. Так что за СММ Кремля не волнуйтесь — свято место пусто не бывает», — заключил журналист.

Видеопоздравление Путина разместили ночью с 7 на 8 марта в каналах Кремля в Telegram и Max, ролик содержал два дубля. Позднее видео отредактировали.