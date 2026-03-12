Ненастная погода в Алтайском крае продлится до 14 марта

Непогода в Алтайском крае продлится до 14 марта. Напомним, что штормовое предупреждение было введено 10 марта и затем продлено. Об этом сообщил сайт amic.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Сильный ветер и низкие температуры, достигающие -27 градусов, наблюдаются в регионе уже несколько дней. Синоптики отмечают, что днем 13 марта температура в крае поднимется до -3...+2 градусов, но порывы ветра по-прежнему могут достигать 25 м/с.

«Температура +1...+6 градусов. Местами небольшой мокрый снег, снег, гололедные явления, метели. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с», — прогнозируют специалисты.

В Барнауле днем 13 марта ожидается 0...-2 градуса, умеренный снег, мокрый снег и метель. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 12-17 м/с.

На выходных, 14 и 15 марта, в столице Алтайского края ожидается повышение температуры до +1...+3 градусов. Преимущественно без осадков или с небольшим снегом. Ветер юго-западный, примерно 6-12 м/с.