Немоляева назвала союз Высоцкого и Влады гордостью творческого мира

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева тепло высказалась об ушедшей коллеге Марине Влади, известной как в Союзе и России, так и у себя на родине, во Франции.

«Я не была с ней знакома лично, но, конечно, о Марине Влади знают все. Я ровесница и Володи Высоцкого, и Марины Влади. И должна сказать, что она была замечательной. Союз их был прекрасным, гордость нашего творческого мира. Потому ее уход печален. Но что сделать? Конец есть конец, всем приходит. Пусть земля ей будет пухом», — сказала Немоляева.

Напомним, вчера стало известно о смерти Марины Влади, в нашей стране известной не только как актриса, певица и писательница, но и последняя жена поэта, композитора и актера Владимира Высоцкого. Причина ее смерти не сообщается.