Немец, переехавший в Калининград, рассказал о сложной жизни в ФРГ и дорогих счетах за коммуналку

Александр, сын бывшего немецкого военного контрразведчика, оставил свой бизнес в Германии и переехал жить в Калининград. В беседе с RT он рассказал о сложности жизни в ФРГ и признался, что устал от «ощущения фальши» в родной стране.

«В новостях, которые там показывают по ТВ, все факты перевернуты. Постоянное ощущение фальши. Немцев пытаются убедить, как плохо живут люди в России, но при этом в новостях не говорят, что власти ухудшили условия жизни своего же народа», — отметил Александр и добавил, что жить в Германии теперь невыносимо.

Александр также рассказал, что коммунальные платежи выросли в несколько раз. Раньше в месяц уходило €70, сейчас же — свыше €200. По его словам, бизнес с российскими партнерами под запретом, высказываться как-то положительно про РФ тоже нельзя. Александр отметил, что при этом 60-70% немцев из бывшей ГДР выступают в поддержку России.

По словам мужчины, предложение перебраться в Россию поступило от его отца. По его мнению, Александру в РФ будет безопаснее.