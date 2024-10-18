Нелегальные уличные гонки пресекли на Крестовском острове в Петербурге

В Петербурге правоохранители пресекли нелегальные уличные гонки на Крестовском острове, задержав 42 нарушителя. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия часто сопровождаются серьезными нарушениями ПДД и представляют угрозу для прохожих и других водителей.

Семеро задержанных вызвали подозрение своим поведением и внешним видом. Правоохранители отправили их на медицинское освидетельствование.