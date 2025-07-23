Некоторым жителям ХМАО проиндексируют пенсии с 1 августа

Социальный фонд России объявил о повышении размеров пенсионных выплат с 1 августа в Ханты-Мансийском автономном округе. Индексация затронет свыше 148 тысяч граждан, относящихся к категориям пенсионеров по возрасту, инвалидности и потере кормильца, написал сайт muksun.fm .

Перерасчет распространяется только на тех пенсионеров, за кого работодателями вносились страховые платежи в предшествующем году. Индивидуальная величина индексации определяется исходя из заработка пенсионера и продолжительности трудовой деятельности в 2024 году. Чем выше заработок и дольше стаж, тем больший прирост ожидает конкретного получателя пенсии.

Индексация осуществляется индивидуально для каждого получателя, учитывая персональные взносы и накопленные пенсионные баллы. Эта реформа направлена на справедливое распределение пенсионных средств, компенсируя трудовую активность пенсионеров и обеспечивая социальную защиту уязвимым слоям населения.