Нейротехнолог Белоусов отметил, что многозадачность перегружает мозг и ухудшает концентрацию внимания

На этой неделе отмечается Всемирный день мозга. Директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, член-корреспондент РАН Всеволод Белоусов в интервью KP.RU рассказал о последних научных данных, которые объясняют проблемы с памятью и мышлением.

Эксперт отметил, что многозадачность и постоянный поток информации перегружают мозг. Это приводит к когнитивным нарушениям и проблемам с концентрацией внимания.

Также стресс и быстрый темп жизни вызывают тревожные и депрессивные расстройства, которые влияют на когнитивные функции.

Нейротехнолог подчеркнул важность полноценного сна для восстановления мозга. Также специалист рекомендовал снижать уровень стресса, чередовать работу с другими занятиями и следить за питанием.

Белоусов также добавил, что разумные физические нагрузки, такие как ходьба быстрым шагом, также полезны для мозга.