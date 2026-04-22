Нейросеть выявила нарушителя на досрочном ЕГЭ в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге система искусственного интеллекта впервые зафиксировала использование шпаргалки на едином государственном экзамене. Об этом «Мойке78» сообщили в Рособрнадзоре.

Инцидент произошел во время досрочной сдачи ЕГЭ в 2026 году. Нейросеть подала сигнал о нарушении, который был проверен модераторами портала видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». В результате участник экзамена был удален с площадки. Всего за досрочный период за различные нарушения были отстранены четыре человека.

Согласно новым правилам, в 2026 году с ЕГЭ могут удалить за наличие запрещенных предметов, таких как телефоны, наушники, смарт-часы и шпаргалки. Даже если эти предметы не используются, их наличие является нарушением.