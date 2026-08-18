Нейросеть проанализировала исчезновение мальчика под Новосибирском 13 лет назад

В Новосибирской области до сих пор не раскрыто дело Кости Кривошеева. Восьмилетний мальчик пропал в июне 2013 года в лесу у деревни Озерки-6 Каргатского района. Отчим с дедушкой взяли его с собой за дровами и оставили в машине, а когда вернулись, ребенка не было. Поиски с участием местных жителей и вертолетов не дали результатов — никаких следов мальчика не нашли. КП-Новосибирск попросил нейросеть проанализировать возможные причины исчезновения.

Вот что она предположила:

1. Ребенка похитили и расправились с ним. Преступник мог быть из местных или случайным грибником либо охотником. Нейросеть рекомендует заново проверить всех, кто находился в лесу в тот день, и сравнить ДНК мальчика со всеми неопознанными останками, найденными в радиусе 200 км после его исчезновения.

2. Несчастный случай в лесу. Ребенок заблудился, получил травму и не смог выбраться. Местность вокруг деревни болотистая, что может объяснить отсутствие следов. Однако профессиональные поиски с собаками не взяли след, что наводит на мысль о том, что след был «оборван» или мальчика несли.

3. Причастен отчим или дедушка. Исчезновение в лесу — способ скрыть следы. Конфликт мог произойти до поездки, в лесу случилась ссора, и, к примеру, мальчика толкнули, и смерть наступила случайно. А тело могли спрятать в болоте.

4. Ребенок ушел сам. Нейросеть считает эту версию маловероятной, так как у ребенка была хорошая семья.

Нейросеть советует поднять все нераскрытые эпизоды с детьми в регионе за 2010–2015 годы и сверить ДНК Кости с базой неопознанных тел по всей Сибири.