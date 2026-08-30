Нейропсихолог Зубова перечислила признаки манипуляций в информационном поле

Зубова заметила, что элементы манипуляции могут присутствовать в любом информационном потоке, даже без намерения автора. Опасными они становятся, когда их используют во вред аудитории, в том числе для усиления тревожности.

Эксперт выделила три механизма мышления, на которые воздействуют инфлюенсеры и СМИ: обобщение, конкретизацию и сравнение. Манипуляторы используют формулировки вроде «все ученые доказали» и «никто не способен», навешивают ярлыки по единичным случаям и противопоставляют группы как «хорошие» и «плохие».

Зубова рекомендовала обращать внимание на слова «все», «никто» и «всегда», отсутствие статистики и разный эмоциональный тон в оценках групп. Она также посоветовала проверять источники и критически относиться к информации, которую человек передает окружающим.