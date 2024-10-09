Нейропсихолог Тур рассказала, что семейные ссоры случаются даже в счастливых и дружных отношениях

Врач-психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с радио Sputnik объяснила, почему не стоит бояться семейных ссор и всплеска эмоций. По словам эксперта, конфликты случаются даже в самых дружных и счастливых семьях.

«Когда два незнакомых человека объединяют два жизненных сценария в один, конечно, будут ссоры, и ничего страшного в этом нет — при условии, что внутри ссоры один партнер не обижает другого», — пояснила эксперт.

Признаком того, что ссоры свидетельствуют о некоем надломе внутри отношений, является стремление обидеть. Как рассказала Тур, никакая ссора не должна превращаться в оскорбление партнера или его родственников. А если за этим наблюдают дети, то последствий в семейных отношениях не избежать, добавила нейропсихолог.