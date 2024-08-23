Нейропсихолог Тур назвала стресс главной причиной кошмарных сновидений

Основным фактором, вызывающим ночные кошмары и панические атаки, является стресс. Об этом радиостанции Sputnik рассказалаврач-психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур. Она пояснила, что это реакция организма на накопленную тревогу в течение дня.

Когда человек подавляет стресс и не позволяет себе пережить сложные ситуации, он начинает накапливать тревожные эмоции. Ночные кошмары становятся способом, посредством которого организм пытается избавиться от этого напряжения. Бессознательное порождает ночные «приключения», чтобы помочь человеку справиться с состоянием тревоги, так как длительное нахождение в таком напряжении вредно для здоровья.

После ночного кошмара важно успокоиться, продолжила врач. Также необходимо уменьшать уровень стресса, учиться контролировать свои тревожные состояния, повышать стрессоустойчивость и делиться своими переживаниями с окружающими.