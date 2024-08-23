Нейропсихолог Тур назвала стресс главной причиной кошмарных сновидений

Основным фактором, вызывающим ночные кошмары и панические атаки, является стресс. Об этом радиостанции Sputnik рассказалаврач-психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур. Она пояснила, что это реакция организма на накопленную тревогу в течение дня.

Когда человек подавляет стресс и не позволяет себе пережить сложные ситуации, он начинает накапливать тревожные эмоции. Ночные кошмары становятся способом, посредством которого организм пытается избавиться от этого напряжения. Бессознательное порождает ночные «приключения», чтобы помочь человеку справиться с состоянием тревоги, так как длительное нахождение в таком напряжении вредно для здоровья.

После ночного кошмара важно успокоиться, продолжила врач. Также необходимо уменьшать уровень стресса, учиться контролировать свои тревожные состояния, повышать стрессоустойчивость и делиться своими переживаниями с окружающими.

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте