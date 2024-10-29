Нейропсихолог Супряга порекомендовала россиянам в период шестидневной рабочей недели соблюдать режим работы и отдыха

В период шестидневной рабочей недели, которая продлится в России с 28 октября по 2 ноября, важно соблюдать режим работы и отдыха, стараясь вовремя ложиться спать. Об этом «Абзацу» рассказала нейропсихолог Вера Супряга.
Эксперт порекомендовала включить небольшие прогулки в каждодневный распорядок, а также отказаться от просмотра телевизора и от сидения в телефоне и компьютере. Она пояснила, что свет от гаджетов снижает выработку гормона мелатонина, который помогает блокировать тревожные расстройства.
Особенно трудно работать в шестидневном режиме людям, имеющим проблемы в психологической плоскости. Как пояснила Супряга, им, по возможности, стоит делегировать домашние дела и не стесняться обращаться за помощью.
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