Нейропсихолог Пуля рассказала, что с послеродовой депрессией сталкиваются около 10% отцов

Послеродовая депрессия встречается не только у женщин, но и у мужчин. Об этом «Газете.Ru» рассказала нейропсихолог клиники «СМ-Клиника» Светлана Пуля.

Как отметила специалист, около 8–10%, а местами до четверти отцов сталкиваются с симптомами послеродовой депрессии. Мужчин часто игнорируют, считая их невосприимчивыми к подобным состояниям, хотя это серьезная проблема для здоровья семьи.

Исследования подтверждают, что изменение гормонального фона и хронический стресс приводят к депрессии у отцов, негативно влияющей на отношения внутри пары и развитие ребенка. Признаки включают раздражительность, потерю интереса к работе, усталость и повышенную тревожность.

«Поддержка и своевременная помощь крайне важны. Важно осознавать, что признание проблемы и обращение к специалистам помогают избежать долгосрочных последствий для всех членов семьи», — подчеркнула доктор.