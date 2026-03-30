Нейропсихолог Пуля рассказала, что людей могут притягивать партнеры, похожие на школьных учителей

Нейропсихолог Светлана Пуля из «СМ-Клиника» в бседе «Газете.Ru» объяснила, что выбор партнера может быть неосознанным и основываться на эмоциональном опыте, полученном в детстве.

По словам специалиста, мозг запоминает не столько самого человека, сколько ощущения рядом с ним. Эмоциональный опыт, сформированный во взаимодействии с родителями, учителями или тренерами, становится основой будущих моделей поведения в отношениях.

«Джон Боулби, создатель теории привязанности, назвал такие механизмы внутренними рабочими моделями. Это своеобразные шаблоны, которые формируются в детстве и подростковом возрасте и затем используются во взрослой жизни как ориентир при выборе партнера», — рассказала нейропсихолог.

Пуля отметила, что объектом привязанности может стать любой значимый взрослый, включая школьных учителей. Если такой взрослый был поддерживающим и принимающим, мозг фиксирует этот опыт как позитивный шаблон. В противном случае формируется иной паттерн — например, тревожная привязанность, при которой близость ассоциируется с нестабильностью и неопределенностью.

Понимание этих механизмов может помочь лучше разобраться в собственных предпочтениях. В качестве упражнения нейропсихолог предлагает вспомнить несколько значимых взрослых из детства и описать свои ощущения рядом с ними, а затем сопоставить их с образом текущего или желаемого партнера.

«Это не означает предопределенности выбора. Это значит, что мозг пользуется определенной картой. И если эта карта ведет вас туда, где вам хорошо, — прекрасно. А если раз за разом приводит в отношения, которые причиняют боль, — карту можно перерисовать», — заключила Пуля.