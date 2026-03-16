Нейропсихолог Пуля рассказала, что дети, знавшие о неверности родителей, во взрослом возрасте изменяют вдвое чаще

Нейропсихолог, клинический психолог Светлана Пуля рассказала «Газете.Ru» о результатах исследований, посвященных межпоколенческой передаче неверности. Было обнаружено, что дети, знавшие об изменах родителей, вдвое чаще изменяют в собственных отношениях, даже если считают измену неприемлемой.

С точки зрения нейропсихологии, здесь задействован процесс, который называется имплицитным обучением. Ребенок растет в среде, где определенная модель поведения существует как факт, и мозг фиксирует эмоциональный контекст: как родители справлялись с близостью, доверием и виной. Эти паттерны записываются в имплицитную память, которая работает без участия сознания.

Также важную роль играет формирование привязанности. Дети, знавшие об отцовских изменах, чаще формируют тревожный или избегающий стиль привязанности. Избегающий стиль наиболее устойчиво связан со склонностью к неверности во взрослом возрасте.

Исследования показывают гендерную асимметрию: сыновья, знавшие об изменах отцов, воспроизводят этот сценарий чаще, чем дочери. У дочерей наблюдение за отцовской неверностью чаще формирует не склонность изменять, а трудности с доверием.

Родительский сценарий — лишь один из факторов, который может влиять на поведение во взрослой жизни. Существуют и другие обстоятельства, повышающие вероятность измены: предыдущий опыт, стиль привязанности, уровень самоконтроля, а также качество отношений в паре.

Наличие подобного опыта в родительской семье не означает, что человек обязательно повторит этот сценарий. Исследователь Гюльджан Эрдем подчеркнул, что опыт родительской семьи не отменяет свободу выбора взрослого человека. Мы можем разорвать цикл — но для этого его нужно сначала увидеть.