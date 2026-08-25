Нейропсихолог Пуля объяснила, почему после летнего отпуска водителям бывает сложно вернуться к монотонному режиму

Врач-нейропсихолог медицинского центра «СМ-Клиника» Светлана Пуля в эксклюзивном интервью для проекта «Авто Mail» объяснила, почему после активного летнего отпуска водителям бывает сложно вернуться к монотонному городскому ритму. По ее словам, проблема кроется не в автомобиле или качестве дорог, а в нервной системе человека, которая все лето функционировала в особом режиме.

Длительное вождение — это не отдых, а настоящий марафон для управляющих центров мозга. Префронтальная кора, отвечающая за концентрацию и принятие решений, неделями находилась под повышенной нагрузкой: водителю приходилось постоянно анализировать незнакомые развязки, адаптироваться к чужим манерам вождения и поддерживать режим тотального контроля на трассе. Мозг успешно адаптировался к этому напряжению и привык работать в состоянии постоянной боевой готовности.

Когда же человек возвращается к привычному ежедневному маршруту, включается обратный эффект, который нейропсихологи называют гиподинамией внимания. Дорога становится знакомой до последнего поворота, количество внешних стимулов резко сокращается, и мозг переходит в энергосберегающий режим «автопилота». Это состояние опасно тем, что водитель физически находится за рулем, но его когнитивные реакции замедлены, так как мозг перестал воспринимать знакомый путь как задачу, требующую полной концентрации.

Чтобы быстро прийти в себя и вернуть остроту восприятия, эксперт рекомендует не пытаться искусственно взбадривать себя кофе, а дать нервной системе правильный сигнал о смене деятельности.