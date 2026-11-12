Нейропсихолог Макарова посоветовала не проверять уроки у школьников после второго класса

Нейропсихолог Кира Макарова рассказала, когда родителям стоит перестать проверять уроки. Об этом она сообщила в беседе с Life.ru .

По ее словам, первый год обучения нужен, чтобы привыкнуть к расписанию, но уже со второго класса ребенок должен делать уроки сам. Родители могут проверять сделанное и помогать по запросу, но не должны сидеть над домашними заданиями вместе с ним.

В средней и старшей школе постоянный контроль превращается в гиперопеку и нарушение личных границ. Подростки могут воспринимать такое вмешательство как недоверие, начать сопротивляться требованиям или замыкаться в себе, что снижает их собственную мотивацию.

Специалист подчеркнула, что даже старшекласснику важно дать возможность самостоятельно организовывать учебный процесс. Родителям следует обсуждать трудности, предлагать помощь и поддерживать ребенка, если он сам в ней нуждается.