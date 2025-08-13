Нейропсихолог Петровская посоветовала развивать детей-левшей через музыку

Нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская поделилась с «Москвой 24» советами по развитию способностей у детей-левшей. Она рекомендует занятия музыкой и решение логических задач.

Петровская предостерегла от попыток переучить ребенка-левшу на правшу, так как это может нарушить естественную моторику и вызвать тревогу и раздражение у ребенка. «Это приведет к нарушению естественной моторики, за которую у левшей отвечает правое полушарие. В итоге ребенок начнет испытывать тревогу и раздражение, ведь ему все будет даваться сложнее», — отметила специалист.

Нейропсихолог также советует не переубеждать детей-левшей в их уникальности, чтобы не лишить их стимула работать над собой.

Для развития креативности и нестандартного мышления специалист рекомендует решать логические задачи и заниматься музыкой. «Левши способны быстро их освоить, потому что правая рука у них, как правило, тоже неплохо развита. Плюс музыкальные занятия помогут развить концентрацию внимания», — отметила Петровская.