Нейропсихолог Наумова рассказала, что просмотр телевидения негативно сказывается на речевом развитии детей

Длительное взаимодействие с телевизором и гаджетами негативно сказывается на речевом развитии детей. Об этом сообщила детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова в интервью «Москве 24» .

Эксперт подчеркнула, что использование гаджетов и просмотр телепередач не стимулируют активное использование речевого аппарата детьми.

«Кроме того, во время просмотра телевизора ребенок, как правило, практически не двигается», — отметила Наумова.

Она объяснила, что для эффективного развития речевых навыков важно общение и физическая активность, поскольку они усиливают приток крови к отделам мозга, ответственным за речь.

Нейропсихолог рекомендовала избегать использования гаджетов и телевидения до четырех лет, а впоследствии — максимально ограничивать их. Вместо этого она предложила больше разговаривать с детьми и вовлекать их в подвижные игры, например, перебрасывать мяч и называть при этом различные слова.

Также Наумова предупредила об опасности фонового шума от телевизора, который может отвлекать детей и искажать восприятие живой речи. Среди основных ошибок родителей она назвала излишнее сюсюканье и гиперопеку, которая может лишить ребенка необходимости говорить.