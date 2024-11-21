Нейропсихолог Малазония: список дел и фиксация целей помогут доводить начатое до конца

Многие люди сталкиваются с трудностью завершения начатого дела. В такой ситуации важно разобраться в собственных страхах и мотивах. Об этом рассказал нейропсихолог Лев Малазония в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, зачастую причины не так очевидны. Например, порой занятие просто перестает вдохновлять. В данном случае подлинной целью был не результат, а именно насыщение ощущениями.

«Вы обглодали все вкусное, и теперь блюдо неинтересно», — пояснил эксперт.

Если же до финиша не добраться из-за отвлекающих факторов, стоит вести список дел, посоветовал нейропсихолог. Он также рекомендовал фиксировать цели и напоминать себе о важности их достижения.