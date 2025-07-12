Нейропсихолог Малазония сообщил, что пассивная агрессия часто характеризуется избеганием разговора

Пассивная агрессия является формой скрытого конфликта, при котором человек наносит вред через бездействие. Такое поведение не стоит считать безобидным. Лектор Общества «Знание», нейропсихолог Лев Малазония в беседе с «ФедералПресс» рассказал, как распознать пассивную агрессию и защитить себя от нее.

«Пассивная агрессия — это когда человек говорит „да“, но делает „нет“. Он может избегать разговора, „забывать“ важные вещи, нарушать договоренности без объяснений. Это способ выразить злость, не вступая в прямую конфронтацию», — пояснил Малазония.

По его словам, пассивная агрессия может быть следствием воспитания. Если в детстве ребенку запрещали злиться или выражать недовольство, он может вырасти с убеждением, что прямой конфликт опасен. В результате человек начинает проявлять эмоции в обход, и подавленные чувства находят выход в форме молчания, игнорирования или «тихой мести».

Эксперт подчеркнул важность распознавания пассивной агрессии и избегания ее ловушек. Он рекомендует называть вещи своими именами, обсуждать конкретные действия, а не личность, и давать четкую обратную связь.

Пассивная агрессия может быть признаком тревожных расстройств или внутренних конфликтов. Если такие модели поведения повторяются и мешают жизни, стоит обратиться за профессиональной помощью.