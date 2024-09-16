Нейропсихолог Красноруцкий заявил, что аффирмации помогают справляться с ограничивающими убеждениями

Традиционным методом работы с ограничивающими убеждениями являются аффирмации — позитивные фразы самовнушения, которые формируют нужный эмоциональный настрой и позволяют управлять своими мыслями. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился преподаватель Института прикладной психологии в социальной сфере Владимир Красноруцкий.
По его словам, человек осознает те убеждения, которые мешают ему, подобные «граблям», и затем создает словесную формулировку, которая является их противоположностью. Он облекает эту формулировку в фразу и повторяет ее.
Существует два подхода: можно записать эту фразу 100 раз или один раз красиво оформить и повесить на стену, периодически обращая на нее внимание. Несмотря на то, что это может показаться забавным, это серьезный подход.
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