Нейропсихолог Красноруцкий заявил, что аффирмации помогают справляться с ограничивающими убеждениями

Традиционным методом работы с ограничивающими убеждениями являются аффирмации — позитивные фразы самовнушения, которые формируют нужный эмоциональный настрой и позволяют управлять своими мыслями. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился преподаватель Института прикладной психологии в социальной сфере Владимир Красноруцкий.

По его словам, человек осознает те убеждения, которые мешают ему, подобные «граблям», и затем создает словесную формулировку, которая является их противоположностью. Он облекает эту формулировку в фразу и повторяет ее.

Существует два подхода: можно записать эту фразу 100 раз или один раз красиво оформить и повесить на стену, периодически обращая на нее внимание. Несмотря на то, что это может показаться забавным, это серьезный подход.