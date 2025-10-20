Нейропсихолог Коржаева предложила решать кроссворды для развития памяти

Для развития памяти и мышления нейропсихолог Ирина Коржаева рекомендовала выполнять простые, но эффективные упражнения. Подробнее сообщил Life.ru .

По словам эксперта, необходимо стремиться к разнообразию: познавать новое и незнакомое. Это стимулирует различные участки мозга и способствует развитию связей между ними. Важно задействовать все органы чувств: слух, осязание, обоняние и т. д.

«Важно понимать, что происходит и что с этим можно сделать, с уклоном к истинно позитивному мышлению. Главное избегать ложных позитивных установок», — добавила специалист.

Она также рекомендовала решать кроссворды, играть в тетрис, карты, читать книги. Такие занятия не дают мышлению «застопориться». Осознанное совмещение различных видов нагрузки — еще один эффективный метод. Например, можно бегать и читать стихи.