Нейропсихолог Колобова предостерегла от переучивания левшей

Международный день левши был учрежден в 1992 году британским Клубом левшей. Этот день напоминает о трудностях, с которыми сталкиваются леворукие люди, составляющие от 3 до 10% населения Земли. Ранее леворуких детей часто пытались переучить, но сейчас специалисты предостерегают от этого. Клинический психолог и нейропсихолог Светлана Колобова рассказала Авторадио , что такое переучивание может привести к серьезным последствиям.

«Это грубое вмешательство в естественное развитие мозга. И это вызывает у ребенка сильнейший стресс, тревожность и неврозы. То есть это проблемы с речью, может развиться заикание, это нарушение письма и чтения, то есть это зеркальное письмо, замена букв, медлительность, головные боли и так далее. Сюда же психологические проблемы. То есть капризность, раздражительность, снижение самооценки», — сообщила эксперт.

Эксперт отметила, что гораздо важнее поддержать ребенка и правильно организовать для него пространство. Важно организовать рабочее место так, чтобы источник света был справа, и тень от руки не падала на тетрадь. Также важно развивать сильные стороны таких детей, например, через логические задачки, музыку и рисование.

Среди известных левшей — Леонардо да Винчи, Бетховен, Пол Маккартни и Роберт Де Ниро. В этот день британский Клуб левшей предлагает правшам попробовать выполнять привычные действия левой рукой.