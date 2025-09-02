Нейропсихолог Колобова предложила телесно-ориентированные техники для борьбы с тревожными мыслями

Для избавления от неприятных воспоминаний можно использовать телесно-ориентированные техники, рассказала нейропсихолог Светлана Колобова в беседе с «Москвой 24».
Специалист предложила прижать кончик языка к небу и сосредоточиться на этом движении. Кроме того, при тревожных мыслях стоит попробовать приложить кубик льда к запястью или выполнять быстрые движения глазами вправо-влево.
«Порой пяти-шести раз бывает достаточно, чтобы переключить внимание», — отметила эксперт
По ее словам, наиболее эффективной мерой является вербализация переживаний. При таком подходе следует завершить неприятный сценарий в голове эмоциональными высказываниями.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте