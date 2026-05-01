Нейропсихолог Истомина подчеркнула необходимость внимательного отношения родителей к изменениям в поведении детей

Нейропсихолог Алена Истомина в беседе с ИА НСН подчеркнула необходимость внимательного отношения родителей к изменениям в поведении детей.

Она обратила внимание на то, что многие психологические проблемы у подростков можно выявить на ранней стадии, однако часто родители игнорируют тревожные сигналы, добавила «Свободная пресса».

Среди признаков, на которые следует обратить внимание, нейропсихолог назвала резкие перепады настроения, замкнутость, трудности в общении, нарушения сна и аппетита. Также поводом для беспокойства может стать, если ребенок начинает разговаривать сам с собой или воспринимает вещи, которых нет.

«Очень много психологических проблем у подростков можно выявить на ранней стадии. Мы часто сталкиваемся с тем, что родители несколько лет наблюдают за ребенком, видят тревожные звоночки, но почему-то считают, что это норма», — отметила Истомина.

Специалисты подчеркивают, что страх перед обращением к психологу остается серьезной проблемой, несмотря на то что своевременная помощь может предотвратить развитие тяжелых состояний. Статистика показывает, что за последние годы число психических расстройств у подростков значительно увеличилось.