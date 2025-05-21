Нейропсихолог Хвингия рассказала, что чаще всего жертвами мошенников становятся растерянные люди

«На уловки мошенников не попадаются те, кто сконцентрирован. Вы когда-нибудь видели, как цыгане работают? Ни одна цыганка не подойдет к тому, кто уверенно идет по улице, она всегда подойдет к тому, кто немножко растерян, у кого уже немножко измененное состояние сознания», — рассказала нейропсихолог.

Хвингия подчеркнула, что важно быть внимательным и не терять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников. Она также напомнила, что никаких «безопасных счетов» не существует и рекомендовала всегда перезванивать в банк по официальному номеру, если возникли сомнения.