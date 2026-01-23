Нейропсихолог Денисова-Мельникова рассказала, что письмо от руки формирует новые нейронные связи

Нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, что письмо от руки способствует развитию мелкой моторики и формирует новые нейронные связи. По ее словам, отказ от этого навыка может привести к снижению когнитивных способностей и даже к прогрессирующей деменции, написал «Абзац» .

Эксперт отметила, что письмо от руки сопоставимо с «массажем мозга». Это важно не только для детей, которые только учатся писать, но и для взрослых, поскольку навык поддерживает гибкость мышления.

Денисова-Мельникова подчеркнула: «Если человек отказывается от [письма от руки], его мышление меняется, оно перестает быть гибким, теряет связный характер». Также она отметила, что письмо может служить профилактикой деменции, помогая сохранять активность мышления.

23 января в России отмечают День ручного письма, который посвящен искусству красивого почерка и рукописного текста.