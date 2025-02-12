Нейрофизиолог Синкин: ограничивать детей в гаджетах нужно лишь при наличии у них зависимости

Полный отказ от использования гаджетов детьми нецелесообразен. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского и заведующий кафедрой медицинских технологий Пироговского университета Михаил Синкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам специалиста, важно следить за тем, как ребенок использует устройства. Если наблюдается зависимость, стоит ограничить время, проводимое с гаджетами.

Современные технологии предоставляют множество полезных возможностей, таких как развивающие игры и шахматы. Взрослым нужно применять разумный подход и использовать функции родительского контроля, подчеркнул нейрофизиолог.