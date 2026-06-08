Нейрофизиолог Родина назвала учащенное сердцебиение, потливость и дрожь физическими симптомами хронической тревоги

Психолог и нейрофизиолог Анастасия Родина в интервью радио Sputnik дала советы, как понять, что тревога стала хронической. Она объяснила, какие признаки указывают на развитие такого состояния.

По словам эксперта, хроническая тревожность может проявляться через частое и интенсивное беспокойство, которое возникает без видимых причин. Она подчеркнула, что такие мысли могут быть непропорционально сильными по сравнению с реальной ситуацией.

«Первый звоночек — это, конечно, частота и интенсивность тревожных мыслей. Если вы замечаете, что беспокойство присутствует почти всегда, даже в отсутствие явных угроз, или же оно кажется непропорционально сильным по сравнению с реальной ситуацией, стоит задуматься. Хроническая тревога не имеет четкой причины; она может возникнуть на пустом месте», — отметила Анастасия Родина.

Кроме того, психолог указала на физические симптомы, которые могут сопровождать внутреннее беспокойство. Среди них — учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, мышечное напряжение, проблемы с пищеварением и нарушения сна.

Также важны поведенческие изменения, такие как избегание ситуаций, которые раньше не вызывали дискомфорта, ограничение круга общения и отказ от хобби. Это может быть сигналом того, что тревога начинает управлять жизнью человека.

Родина призвала не игнорировать внутреннюю динамику и работать над формированием позитивных мыслительных процессов, чтобы избежать развития тревожных расстройств и депрессии.