Нейрофизиолог Павлова посоветовала обращать внимание на жизненный опыт психолога

Выбор психолога — дело ответственное и непростое. Как найти грамотного специалиста, рассказала нейрофизиолог и психолог Ирина Павлова в беседе с RuNews24.ru .

По ее словам, первый шаг в поиске психолога — изучение информации о нем. Не стоит ограничиваться только стоимостью консультаций или форматом встреч. Следующий этап — пробная встреча, которая позволит оценить комфорт взаимодействия.

Павлова посоветовала обращать внимание на жизненный опыт специалиста. Полезно узнать, с какими ситуациями уже сталкивался психолог и как помогал в решении соответствующих проблем. Предыдущая практика часто оказывается не менее важной, чем дипломы и сертификаты, добавил peterburg2.ru.