Нейрофизиолог Кулага посоветовала ежедневно анализировать свои траты

Формирование полезных финансовых привычек требует времени и последовательности, а не только силы воли. Как развить такой навык, рассказала нейрофизиолог Евгения Кулага в беседе с « ФедералПресс ».

По словам эксперта, человеку легче потратить деньги на удовольствия в настоящем, чем откладывать их на будущее, так как мозг воспринимает «я сейчас» и «я через 10 лет» как разных людей.

Специалист посоветовала разбить финансовую цель на маленькие шаги и фиксировать свой успех. Например, откладывать 5% от каждого дохода или ежедневно анализировать свои траты по 5–10 минут. Важно уделять внимание финансам регулярно и отслеживать прогресс.

Чтобы избавиться от старых паттернов поведения, необходимо отказаться от рассылок магазинов, убрать сохраненные данные банковской карты на сайтах. Можно настроить автоматическое пополнение сберегательного счета с зарплаты, добавила Кулага.