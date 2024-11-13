Нейрофизиолог Дубынин заявил, что человек стал самым разумным существом из-за способности учиться

Человек стал самым разумным существом, потому что изначально имеет пустой мозг, который способен учиться. Об это рассказал нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Дубынин, сообщил сайт KP.RU со ссылкой на радио «КП».

По словам ученого, изначально виды мозга можно разделить на две категории. Первая — это те, что сразу умеют очень много, как у большинства животных. Вторая — это так называемые пустые мозги, которые учатся в процессе.

Именно такими обладает человек. При рождении набор навыков сильно ограничен, но при взаимодействии с окружающей средой и другими людьми, ребенок учится. Именно эта способность и сделала человека самым разумным существом.