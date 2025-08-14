Нейрофизиолог Алипов рассказал, что среди леворуких людей встречается больше творческих
Среди людей встречаются те, кто предпочитает использовать левую руку для выполнения повседневных задач. Это может быть обусловлено наследственностью или особенностями внутриутробного развития. Об этом рассказал Life.ru нейрофизиолог-нейробиолог, популяризатор науки Владимир Алипов в Международный день левши.
По словам эксперта, леворукость — не единственное проявление асимметрии в организме человека.
«На самом деле у человека не только рука может иметь правую-левую доминантность, это также может быть глаз или нога. Иногда у человека правый глаз доминантный, правая рука, но левая нога. Могут быть различные комбинации. Это именно указания на то, как идет эмбриональное развитие головного мозга», — объяснил ученый.
Творческие способности также могут быть связаны с леворукостью. «Что касается творческих способностей, то есть указания, что среди людей леворуких больше людей творческих. Они изначально отличаются от других и становятся поэтами, художниками, музыкантами», — заявил Алипов. Однако нейрофизиолог подчеркнул, что это может быть связано с особенностями строения мозга.
Также существует связь между леворукостью и риском психических заболеваний, особенно если леворукость приобретенная, а не врожденная.